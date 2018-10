Dag mooi lief gek Slotervaartziekenhuis. Je was er voor mijn ribben als ik weer eens capriolen had uitgehaald in de botsauto's. Je was er voor mijn vingers als ik stuntte met vuurwerk.



Je was er voor onze kinderen voordat ze nog hun eerste woordjes konden zeggen. Je was er voor enkelblessures, hockeyballen en niks-aan-de-hand hoor. Je was er altijd, met de leukste artsen, zusters en broeders.



En wat er ook was, altijd liep je weer met een blij gezicht naar buiten. Dus lief gek Slotervaartziekenhuis, ik wil je met heel mijn hart bedanken voor al die goede zorg die we van jou gehad hebben.



En vind het vreselijk dat jouw 'we zijn gesloten' te danken is aan een geldwolvin, twee cowboy-ondernemers en het harteloze Zilveren Kruis waar ik nota bene zelf lid van ben.

Martijn de Vreeze, Amsterdam



Elk nadeel heb z'n voordeel. Jonge Amsterdammers (kinderen van Mokum) worden de stad uitgedrukt door speculanten en absurde huurprijzen. Het Slotervaartgebouw is heel geschikt om Amsterdamse jongeren, die wanhopig op zoek zijn naar woon- en werkruimte, een plek te bieden.



Ik zou zeggen, gemeente, draal niet en grijp uw kans om jongeren die in Amsterdam zijn geboren en getogen hun grondrecht toe te kennen, om zelfstandig in deze stad te wonen, studeren en werken.

Cyril Gijsen, Amsterdam