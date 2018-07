'Daadkracht nodig voor aanpak bedreigingen persvrijheid'

De heftige aanvallen op de ­gebouwen van De Telegraaf en van Panorama hebben we nog scherp op ons netvlies. Zowel de media als de politiek reageren geschokt.



In dezelfde week werd ook in Amerika de vrije pers aangevallen. De persvrijheid staat wereldwijd onder druk. Hoewel er in Nederland geen gewonden zijn gevallen is de ernst voelbaar. Iedereen staat weer op scherp.



Op de ranglijsten van persvrijheid doet Nederland het nog goed. Op de jaarlijkse World Press Freedom Index van Reporters Sans Frontières (RSF) staan we derde van de 180 landen. Alleen in Scandinavië is de positie van journalisten beter.



Dalende trend

Toch is er een dalende trend, concludeerde ik vorig jaar al met Alex Brenninkmeijer in ons rapport Een Dreigend Klimaat.



Persvrijheidsschendingen, mede als gevolg van het gebruik van geweld, komen niet alleen voor in landen met een autoritair of dictatoriaal regime, maar nu ook in democratieën als de onze.