'D66 wijst na vier jaar bestuur nog steeds naar boeman PvdA'

De populariteit van de stad is een fenomeen waarvoor geen enkel individu met de eer kan strijken

Dat is de afgelopen vier jaar echter niet helemaal gelukt. Vandaar misschien het doorlopende geklaag over de PvdA. De problemen op de woningmarkt zijn eerder groter dan kleiner geworden en hetzelfde geldt voor het toeristenprobleem.



Coalitie genaaid

De hervorming van de erfpacht is op een klucht uitgedraaid, en de weerzin tegen sociale huurwoningen zit de partij kennelijk zo diep dat ze bereid was op dat punt haar beide coalitiegenoten te naaien. Het feit dat de stad onleefbaar is geworden door de ontstellende hoeveelheden toeristen en hotels is lange tijd simpelweg ontkend door wethouders en raadsleden die heus wel wisten wat goed is voor de economie.