'D66 een onderwijspartij? Dat is een misverstand'

Rotterdam laat een vorm van doortastendheid zien die in de Amsterdamse bestuurskamer ontbreekt

Dit jaar waren er zelfs leerlingen die op geen enkele school werden geplaatst. Toen CDA Amsterdam met de VVD een serie voorstellen indiende om een oplossing te vinden, gaf de 'onderwijspartij' niet thuis.



Het verschil tussen 010 en 020 kan haast niet groter zijn. Waar D66-wethouder Kukenheim in Amsterdam keer op keer negatief in de kranten verschijnt, zijn diezelfde landelijke kranten lovend over de Rotterdamse wethouder Onderwijs, Hugo de Jonge.



De plannen van De Jonge (CDA) op onderwerpen als het aantrekken van meer leraren of het toezicht op het thuisonderwijs laten een vorm van doortastendheid zien die in de bestuurskamer in de hoofdstad blijkbaar ontbreekt.



Doortastendheid

Waar D66 zichzelf nog vaak tot 'koning onderwijs' kroont, blijkt hier in de Amsterdamse praktijk weinig van te kloppen. Met het wethouderschap in Amsterdam is een kans blijven liggen om grotestedenproblematiek in het onderwijs aan te pakken. En dat is jammer.



De kansen die zijn blijven liggen in Amsterdam zien wij als tekenen aan de wand voor de ronduit slechte prestaties van D66 ook in het nationale onderwijsdebat. Wij roepen dan ook op te kiezen voor een minister van CDA-huize.