'D66 dé onderwijspartij? Het lijkt er niet op'

Voor de minister lijkt werkdruk in het hoger onderwijs niet meer dan een running gag

Nederland doet het op dit moment nog goed, maar dat komt alleen omdat er twintig jaar geleden tenminste op een voldoende manier geïnvesteerd werd. Het hoge niveau wordt inmiddels alleen in stand gehouden doordat de medewerkers zich structureel overwerken. Sinds jaren is 'werkdruk' een permanent probleem.



'Doelmatigheidskorting'

Maar voor de minister lijkt dit niet meer dan een running gag. In plaats van meer te investeren in het hoger onderwijs, kondigt ze aan door te gaan met de restrictieve financiële maatregelen van de afgelopen jaren.



De naam die Rutte III ervoor heeft uitgevonden is 'doelmatigheidskorting'. Niemand weet precies wat ermee bedoeld wordt, maar iedereen weet dat het om 183 miljoen euro gaat.



Dit was het startsignaal voor WOinActie. Het was duidelijk dat het hoger onderwijs van deze overheid en van deze D66-minister niets te verwachten heeft. Als fatsoenlijke burger probeer je eerst een gesprek in te gaan.



De minister doet vriendelijk en is aan het glimlachen. Maar na Prinsjesdag was dit voorbij. Niet alleen werd de 'doelmatigheidskorting' niet afgeschaft, er kwam nog een 'lumpsumkorting' van 19 miljoen bij. Dit was de tweede klap.