'Crisis is een kans voor de zorg'

Wessel Fuijkschot Internist in opleiding en mede-oprichter zorgcon­sultant Kinase.

Door dit soort ontwikkelingen is er meer personeel nodig. Voor de opleiding van nieuw personeel komt gelukkig steeds meer aandacht, maar jaarlijks vertrekken meer dan 80.000 werk­nemers uit de zorgsector, zo stelde het ministerie van VWS recent.



Investeren in de opleiding is belangrijk, maar als die duurgeschoolde mensen vervolgens weglopen, is dat dweilen met de kraan open.



De tekorten dwingen instellingen en overheden nu eindelijk om vooral na te gaan hoe ze huidig personeel kunnen behouden. En daar zit de ­belangrijkste kans verscholen.



Door zicht te krijgen op wat de zorgprofessional drijft, kan het werk daarop worden aangepast. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat universitaire ziekenhuizen sinds kort werken met premies en bonussen om schaarse verpleegkundigen te trekken, of voor langere tijd te binden.



Ze spelen hiermee in op de behoefte aan waardering voor het vaak zware en onregelmatige werk. Extra geld is meegenomen, maar zal zeker niet genoeg zijn.



Wij werken in de zorg en zien weinig collega's die geld als drijfveer hebben. Als zorgverleners zorgen we doorgaans beter voor anderen dan voor onszelf.



Wat we écht nodig hebben om plezier in het werk te houden, wordt onvoldoende uitgesproken. Hier een poging.



Ten eerste moet de administratielast verminderd en de bedrijfsvoering verbeterd worden. Zo ontstaat meer tijd voor patiënten en wordt het werk leuker. De initiatieven 'Het roer moet om' en 'Ontregel de zorg' maakten een goed begin door de administratielast in de zorg aan de kaak te stellen.



Maar dan moeten we ook echt hinderlijke regels durven schrappen en durven investeren in het gebruiksgemak van ict-systemen.



Welk ziekenhuis zegt als eerste nee tegen weer nieuwe registratie-eisen? En waar blijft het Nationale Elektronisch Patiëntendossier?



Daarnaast valt er veel te winnen in de omgang met personeel. In het bedrijfsleven is coaching en individuele ontwikkeling net zo vanzelfsprekend als vergaderen. De zorgsector loopt wat dit betreft hopeloos achter.