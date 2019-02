'Corporaties moeten zelf aan de slag voor beter klimaat'

Alexander Hammelburg Raadslid voor D66 in Amsterdam © Tammy van Nerum

Wat D66 betreft mogen stevige afspraken over verduurzaming niet aan dit rijtje ontbreken. Op dit onderdeel is de laatste jaren te weinig urgentie getoond en zijn ambities niet gehaald, terwijl de potentie enorm is.



Zonnedaken

De daken van de Amsterdamse woningcorporaties hebben naar schatting zo'n 280 megawatt aan zonnepotentieel. Dat is ongeveer 20 procent van het zonnepotentieel in Amsterdam. Vier jaar geleden is met woningcorporaties afgesproken dat er in 2020 80 megawatt aan zonnepanelen gerealiseerd moet zijn. De teller is echter blijven steken op nog geen tiende daarvan.



Daarnaast zijn er in Amsterdam nog steeds huizen te vinden waar je vanuit je woonkamer voelt uit welke kant de wind waait. Dat is onacceptabel. Mensen in een sociale huurwoning verdienen een net zo duurzame woning als mensen met een dikkere portemonnee.