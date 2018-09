'Commercie poetst ziel van de stad weg'

Amsterdam is de afgelopen twintig jaar enorm veranderd. Het is een voortdurend proces waardoor - al negeren we dat liever - de stad onherkenbaar verandert in een standaardstad als zoveel andere steden op de wereld.



Een stad die haar karakter, eigenheid en haar levende cellen een voor een kwijtraakt.



Dit veranderingsproces, met verschijnselen als wolkenkrabbers die bezit nemen van groene en open ruimtes, het omvormen van onze historische bibliotheken tot hotels van internationale ketens en de sluiting of onderdrukking van kraakpanden en -terreinen als het ADM-terrein - die de levende geschiedenis van Amsterdam vormen - is dodelijk voor de stad.



Bouwprojecten zonder binding

In Amsterdam zien we gaandeweg de ontwikkeling van grote bouwprojecten (financieel district Zuidas, nieuwe woningen rond het Amstelstation) die zich qua intentie en functie overal ter wereld zouden kunnen bevinden.



Het zijn projecten die nauwelijks binding hebben met hun omgeving, ruimtelijk of sociaal.