'Comité 4 en 5 mei, kijk kritischer naar eigen activiteiten'

Tijdens de Kristallnachtherdenking maande Gerdi Verbeet als voorzitter van het Nationaal Comité 4 & 5 mei terecht 'alert te blijven' op antisemitisme.



Het Comité heeft veel lovenswaardig werk verricht maar zou ook eens kritischer naar zijn eigen activiteiten mogen kijken. Een paar voorbeelden: In 2012 trok het Comité pas na woedende protesten een gedicht over een gesneuvelde SS'er terug.



Oorspronkelijk zou een leerling dit gedicht op 4 mei op de Dam voorlezen. In datzelfde jaar moest ook het plan om Duitse soldaten in Vorden te herdenken worden geschrapt.



In de interviewbundel Het vrijheidsboek (2016) wordt Thierry Baudet als 'conservatief democraat' opgevoerd; later werd bekend dat hij de voor racisme veroordeelde Jean-Marie Le Pen had ­bezocht.



In 2017 publiceerde huisblad NC Magazine een weinig kritisch interview met Isabel van Boetzelaer ondanks de commotie over haar familiekroniek (Hanneloes Pen interviewde recent in Het Parool schrijfster Chaja Polak hierover).



De oproep 'alert te blijven' mag dus ook het ­Comité zelf ter harte nemen.



Maarten van Voorst, Luxemburg