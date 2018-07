'Coming-out duurt het hele leven'

Daar is van alles tegenin te brengen: onder dat dunne laagje acceptatie schuilt alsnog vaak ­afkeuring van openbaar homoseksueel gedrag. Het geweld tegen lhbt+'ers en het gebrek aan vervolging ervan stemmen nog altijd somber.



Uitsluiting

Desalniettemin is het onmiskenbaar dat het in 2018 fijner is om openlijk homo, lesbo, bi of op een andere manier niet-hetero te zijn dan in de jaren 50 of 80. Toen werden mensen verstoten door hun familie, om later ten prooi te vallen aan de aidsepidemie.



We zijn - kortom - van ver gekomen, maar als we naar een samenleving willen waarin het écht niet meer uitmaakt of je hetero, homo, bi of wat dan ook bent, dan moeten we ons ook bewust worden van de subtielere vormen van uitsluiting.