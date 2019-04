'College moet afkomst meenemen in aanpak gezondheid'

In het collegeakkoord 'Een nieuwe ­lente en een nieuw geluid' spreekt het college van b. en w. de ambitie uit om kansenongelijkheid in Amsterdam te verkleinen. Expliciet benoemt het college de noodzaak om ongelijkheid in gezondheid aan te pakken.



De verschillen in gezondheid zijn groot. Het college wijst in het bijzonder op het feit dat Amsterdammers met een lagere opleiding gemiddeld bijna 20 jaar eerder in hun leven gezondheidsklachten krijgen dan stadgenoten met een hogere opleiding.



Opvallend is dat het college ongelijke kansen op een goede gezondheid niet in verband brengt met diversiteit in afkomst. Opvallend, omdat ongeveer de helft van de Amsterdammers in het buitenland is geboren of kind is van ouders die in het buitenland zijn geboren, en omdat ongelijkheid in gezondheid zich ook ­tussen bevolkingsgroepen voordoet.