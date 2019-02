'ChristenUnie is de enige die eerlijk is over nederlagen'

Pas toen D66 en CDA opeens gingen pleiten voor een nieuw kinderpardon stapte ChristenUnie-voorvechter Joël Voordewind naar voren om het ijzer te smeden toen het heet was en een onmiddellijke stopzetting van uitzetting van kinderen te bepleiten - een meesterzet die de CU veel goodwill bezorgt. Nederlagen zijn niet erg, als je ze eerlijk presenteert en nog minder als je ze in overwinningen weet om te zetten.



Herkenbaar

Aanvankelijk hoorde de partij tot de franje van kleine groeperingen die bijdragen aan de folklore van ons politieke stelsel maar weinig tot niets in de melk te brokkelen hebben: communisten, staatkundig gereformeerden, 50-plussers, dierenactivisten.



Maar in deze eeuw neemt de CU nu al voor de tweede keer deel aan een regeringscoalitie, wat bij kiezers de indruk moet versterken dat je erop kunt stemmen zonder buitenspel te staan. Die eerste keer leidde dat inderdaad tot verlies, maar ditmaal, naar het zich laat aanzien, vooralsnog niet. Al doende leert men.



Bovendien heeft de CU, anders dan CDA, D66 en VVD, nog een uitgesproken, voor iedereen herkenbaar politiek programma, of u zich daar nu in kunt vinden of niet. En: bij voormannen van de CU heb je zelden of nooit het idee dat ze standpunten innemen omdat een communicatiestrateeg bedacht dat je ermee kunt scoren.



Buma zwenkt naar rechts: wil hij zo verlies aan Baudet en Wilders voorkomen? Buma is voor een nieuwe kinderpardon: wil hij daarmee verlies aan links verijdelen? Het kan slim zijn of uitgekookt, maar het is niet wat ze tegenwoordig 'authentiek' noemen: bij de CU heb je niet het gevoel dat er vaak sprake is van verborgen agenda's en dubbele bodems.