'Chapeau voor leraren die kinderen helpen opvoeden'

Wat een aanmatiging. Mevrouw Christel Hartkamp bezoekt een school 'ergens in Midden-Nederland', een gewone school, zoals ze zaterdag beschrijft.



Op gewone scholen zitten gewone kinderen en gewone kinderen zijn lief, leuk, druk, dromerig, vervelend, ongehoorzaam, pesterig, bang, moedig, leergierig, leerlui, kortom: kind.



Wat zij er te zoeken heeft, vertelt ze niet. Wel wat ze er vindt: ongehoorzame kinderen. En ook: leerkrachten die de moed, de ervaring én de deskundigheid hebben om deze kinderen gehoorzaamheid bij te brengen. Hartkamp is geschokt. Nou mevrouw Hartkamp, ik ook.



Opkomen voor een democratische samenleving is prachtig, en dat onderwijs bij het handhaven en bestendigen van zo'n samenleving een cruciale rol speelt, is evident.



Maar een onderwijssysteem dat ervan uitgaat dat leerlingen op eigen houtje vanzelf wel ontdekken wat ze willen weten en leren, lijkt me achterhaald en verwerpelijk.



Koeien

In haar artikel schrijft ze dat ouders, leerkrachten en politici blind zijn. Blind voor wat? Voor het feit dat gezag waardeloos is.



Dat zegt ze niet letterlijk, maar daar komt het op neer: dat orde handhaven, kinderen met stemverheffing streng toespreken, erop toezien dat kinderen doen wat hen wordt opgedragen ­niet thuishoren in het onderwijs.