'Centrum Amsterdam wordt alleen toegankelijk voor rijken'

Met verbazing lazen wij woensdag in Het Parool het interview met Marien de Langen, een bestuurder van Stadgenoot. Hij verdedigde het kleine aandeel van sociale huur in de 1500 woningen die in de komende jaren zullen verrijzen op Oostenburg.



Dit doet hij door te wijzen op de veertig procent sociale huur in de gehele stad. Dat hier in Amsterdam Londense toestanden zouden ontstaan, is volgens hem dan ook flauwekul.



Woningvoorraad

Los van de enorme daling in de sociale woningvoorraad die hij hiermee negeert, gaat hij voorbij aan een zorg die veel Amsterdammers hebben.



In een tweet legt Stadgenoot de vinger zelf op de zere plek: 'Wij bouwen sociale en middenhuur. We verkopen kavels aan partijen die voor 'rijken' bouwen. Met opbrengst bouwen wij sociale huur buiten ring.'



Binnen de ring geld verdienen, buiten de ring renoveren. Het centrum van Amsterdam wordt dus alleen toegankelijk voor de 'rijken' en dat door het beleid van een woningcorporatie.