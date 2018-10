'Castrum Peregrini weet niet wat onafhankelijk is'

Wij willen dat Castrum de verantwoordelijkheid neemt voor wat ons individueel is overkomen

Is er niemand in die huidige club die begrijpt dat de verdwijntruc van de Duitse sekteleider Wolfgang Frommel en de miraculeuze opstanding van Gisèle d'Ailly in de geschiedenis door ons gezien wordt als een manier om geen persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen en vervolgens te dragen?



In de ingezonden brief van Castrum komt de naam Gisèle d'Ailly niet voor. Het boek van Annet Mooij ontmaskert haar en impliciet haar man, oud-burgemeester Arnold d'Ailly, niet alleen als wegkijkers, maar als gelegenheidsgevers.



Haar gedrag verbindt het oude Castrum met het nieuwe Castrum. Er is voor ons dus geen enkele reden het huidige Castrum niet verantwoordelijk te houden voor de misdaden die binnen die sekte in het verleden zijn gepleegd.



Die misdaden worden inmiddels wel in Duitsland onderzocht door een speciale commissie die onderzoek doet naar kindermisbruik.



Het is misschien tijd dat het ministerie van Justitie in Nederland ingrijpt.



Frank Ligtvoet, Brooklyn