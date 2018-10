'Castrum Peregrini vaart nieuwe koers'

Onafhankelijk onderzoek naar en confrontatie met het eigen verleden van Castrum Peregrini is noodzakelijk om met succes een nieuwe koers te kunnen varen

De door Frank Ligtvoet terecht als meesterlijk geprezen biografie van Gisèle door Annet Mooij is een sprekend voorbeeld van dergelijk on­afhankelijk onderzoek, waartoe het ­initiatief zeven jaar geleden door de directie van Castrum Peregrini is ­genomen; overigens, ook al is het ­onderzoek door CP gefaciliteerd, het was onafhankelijk.



Hetzelfde geldt voor een binnenkort onder auspiciën van het Duitsland Instituut (UvA) te starten wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van Castrum Peregrini. Tot slot is er op initiatief van de directie van CP een helpdesk ingericht met een onafhankelijk vertrouwenspersoon.



Slachtoffers van seksueel misbruik dat in het verband van CP heeft plaatsgevonden, kunnen zich daar melden. Het is dan aan de vertrouwenspersoon, en niet aan CP, wat er met zo'n melding gebeurt.



Wij denken dus dat de directie van CP, gesteund door het Comité van Aanbeveling, gehandeld heeft in de geest van wat Frank Ligtvoet in zijn stuk aanbeveelt.





Het Comité van Aanbeveling van Castrum Peregrini: Avrum Burg,

Job Cohen, Eric Fischer, Maya Meijer Bergmans, Ronny Naftaniel en ­Marjan Schwegman.