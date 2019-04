'Buiten is het Nederland, binnen is het Afghanistan'

"Buiten is het Nederland," sprak mijn vader terwijl hij met zijn vinger betekenisvol uit het raam wees. "En binnen is het Afghanistan," bij het uitspreken van die laatste woorden wees hij op het Perzische tapijt in onze woonkamer.



Ik doe het moment zo nauwkeurig als ik het me kan herinneren na voor Lievelingsmeisje en m'n pa, die me zit uit te lachen aan de eettafel met Kindjongen in z'n armen. Omdat ik wijs op een Ikea-tapijt. Tot mijn eigen spijt. Ewa ja.



Ik moet een jaar of negen geweest zijn toen hij deze woorden voor het eerst, en zeker niet voor het laatst, uitsprak tegen mijn broers en mij: buiten is het Nederland en binnen is het Afghanistan.