'Brussel moet niet de baas spelen in Amsterdam'

Amsterdam is van Amsterdammers, niet van Brusselse bureau­craten. Wie is de baas in Amsterdam? Bijvoorbeeld als het gaat om strengere regels voor vakantieverhuur, of bij het aanpakken van de problemen op de Amsterdamse taximarkt? De meeste mensen zullen zeggen: de gemeenteraad, of het college van burgemeester en wethouders.



De Europese Commissie denkt daar anders over: zij wil elke regeling beoordelen die iets te maken heeft met diensten voordat de gemeenteraad of het college er een besluit over neemt.



Over dit voorstel wordt al bijna een jaar in Brussel onderhandeld, maar niemand die het weet - terwijl het een directe aantasting is van de lokale democratie. Niet bewoners, maar bedrijfslobbyisten in Brussel bepalen in de toekomst het beleid. Wij roepen op tot actie van gemeentes en andere overheden.