'Brug over het IJ is een slecht idee voor scheepvaart'

Op het water en op de weg is het slecht inschatten van elkaars snelheid een bron van veel ellende

En de Javabrug kan in principe ook tijdens de ochtend- en avondspits opengaan want het IJ is een Europese hoofdtransportas. Een klep die telkens open moet, maakt route over de brug voor fietsers niet calculeerbaar.



Alles via het IJ

Deze bezwaren kent een tunnel niet. Tegen een tunnel worden vooral de vermeende sociale onveiligheid en filevorming bij in- en uitgang tijdens de spits als bezwaren ingebracht. En... een tunnel is niet sexy. In de discussie wordt nautische veiligheid door de havengemeenschap genoemd maar niet benadrukt. Terwijl dat zwaar weegt.



Natuurlijk, in de veel grotere havenstad Rotterdam is de Erasmusbrug aangelegd. Het grote verschil met Amsterdam is echter dat de terminals en werven in het Rotterdamse havengebied via verschillende vaarwegen benaderd kunnen worden. In Amsterdam moet alles via het IJ. Rotterdam kent daarbij veel minder pleziervaart die met de beroepsvaart mengt. De Erasmusbrug is in 2017 overigens een kleine duizend keer opengegaan.



Als er een Javabrug komt, moet de beroepsvaart door een overspanning die minimaal 160 meter breed is. Dat lijkt veel, maar dat is het niet omdat de brug in een bochtig stuk gepland is. Als wordt gekozen voor een van de meest centraal gelegen varianten, dan is er slechts ruimte voor één klep, bijvoorbeeld aan de noordkant.



Dat betekent dat zeilschepen en projectlading die van west naar oost gaan, al snelheid minderend de vaarweg moeten oversteken, moeten aanmeren tot de klep opengaat om vervolgens voorbij de brug de vaarweg weer over te steken. Dat brengt gevaar met zich mee, want zowel op het water als op de weg is het slecht inschatten van elkaars snelheid een bron van veel ellende.



Problematische mix

Langs het Centraal Station varen jaarlijks minimaal 80.000 binnenvaartschepen: droge­ladingschepen met kolen, agrarische producten, containers en staal, maar voor het meren- deel zijn het tankschepen die geladen zijn met benzinecomponenten die op weg zijn naar en van opslagtanks in Westpoort, de grootste benzinehaven ter wereld. Daar worden die componenten, zoals het giftige benzeen, tot benzines gemengd die hun weg over de hele wereld vinden.



Het scheepvaartverkeer kent geen regelmaat. Soms komt er een tijd niets, dan is het weer stervensdruk. Het mengen van plezier- en beroepsvaart is altijd problematisch. Natuurlijk, er is een project als 'varen doe je samen', maar het blijft een cocktail van risico's: grote, snelle maar weinig wendbare schepen die enorme krachten losmaken, in een mix met scheepjes met weinig motorvermogen en snelheid, soms slecht onderhouden, een gering risicobewustzijn en een gebrek aan nautisch inzicht.