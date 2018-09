'Breng het boek naar de leerling'

Ontlezing wordt niet bestreden, eerder gedoogd

Ik heb daar nog weleens aan teruggedacht. Wat wordt er aan jongeren gegeven? Literatuur is een marginaal onderdeel binnen het lesuur Nederlands, er wordt nog maar een minimaal aantal boeken gelezen. Ik mag aannemen dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zich hiervan bewust is.



De overheid en verschillende politieke partijen in verkiezingstijd maken zich graag druk over de inburgeringscursussen van nieuwe Nederlanders, maar vergeten dat ze al jaren hetzelfde lesprogramma erdoorheen jagen.



Ontlezing wordt niet bestreden, eerder gedoogd. Wat voor signaal geef je daarmee af?



Ergens in het land is er altijd een docent Nederlands die de voorlaatste zinnen leest en uitroept: 'Niet bij mij in de klas! Wij lezen!' Ik geloof het meteen, maar zou dat enthousiasme voor literatuur in het voortgezet onderwijs niet landelijk gelijk moeten zijn?



Voorkeuren van de docent

Door de vele lezingen die ik de afgelopen jaren in het land op scholen heb mogen geven, ontdekte ik de grote verschillen in aandacht voor literatuur per regio, per niveau, en zelfs binnen hetzelfde niveau. Het mag toch niet zo zijn dat de aandacht voor literatuur in het voortgezet onderwijs nog slechts bestaat bij de gratie van de docent Nederlands en zijn persoonlijke voorkeuren?



Tijdens een van die lezingen, die eigenlijk meer 'praatjes' zijn, raakte ik met de docente en de leerlingen in gesprek. "Hou een eerlijk verhaal," zei ik.