'Breng burgerschapsonderwijs in de praktijk'

In Het Parool van 7 april pleitten Rik Seveke en Bram Eidhof voor meer burgerschapsonderwijs op de Amsterdamse scholen. Wij ondersteunen dit van harte, maar stellen voor een stap verder te gaan.



Amsterdam is rijk aan scholen waar met veel creativiteit en vernieuwingsdrang les wordt gegeven en waar meer dan in het verleden naar individuele leerlingen wordt geluisterd. Toch is er wat betreft inspraak nog veel te winnen.



Diverse scholen hebben naast de wettelijk verplichte medezeggenschapsraad (MR) ook een leerlingenraad, maar wat er in de MR wordt besproken, ontgaat de meeste leerlingen. De belangstelling voor de leerlingenraad, waarin bijvoorbeeld gesproken wordt over het ­thema van het schoolfeest, is vaak niet overweldigend. Dat kan veel ­beter.



Zeggenschap

Wij denken dat de belangstelling voor inspraak op school zal toenemen wanneer die inspraak ook wat voorstelt. Geef leerlingen bijvoorbeeld zeggenschap over school­regels, het rooster, profielen bij ­vacatures, het aanbod in de kantine, buitenschoolse activiteiten, de ­beoordeling van leerkrachten, het lesaanbod of het lesmateriaal en stel de mogelijkheid van een referendum in.



Geef de leerlingenraad een stevig budget voor leuke en voor nuttige ­activiteiten en geef ze het right to challenge: laat de leerlingenraad een alternatief formuleren wanneer leerlingen ontevreden zijn met een ­onderdeel van het schoolbeleid.