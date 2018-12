'Bouw de stad niet te vol en houd ruimte voor groen'

Het geld regeert. Honger naar winst wint het van de leefbare woonruimte

Hier is de gemeente Amsterdam nog een stap verder gegaan: ze pikken speelruimte van de kinderen in.



De woningen in de wijk waarin deze basisschool is gevestigd, werden jaren geleden verkocht onder de klinkende projectnaam De Groene Habitat. Een 'groene en kindvriendelijke wijk'.



Er is nauwelijks groen te ontdekken en de twee smalle speelplaatsen bevinden zich aan de ring en langs de drukke IJdoornlaan. Het laatste vrije stukje grond in Elzenhagen wordt momenteel volgebouwd met huizen van project Noorderkwartier, een nieuwbouwwijk waarin - niet verrassend - geen speelruimte of sportvoorziening zullen worden aangelegd.



Groene ruimte bevechten

Onlangs presenteerde staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord, dat ervoor moet zorgen dat in Nederland minder mensen ziek worden en we gezonder oud worden. Juist daarom is het van groot belang dat bij de planning van publieke ruimte rekening wordt gehouden met buitensportvoorzieningen, speelruimte en parken, om onze kinderen te laten bewegen.



Omdat later, als woningen en gebouwen er eenmaal staan, er geen ruimte meer gecreëerd kan worden. Achteraf de inrichting corrigeren is vele malen moeizamer en duurder. Er zal geen appartementencomplex worden gesloopt ten faveure van een speeltuin. Het is dus zaak om tijdens de ontwikkeling van een wijk deze ruimte in te plannen en in te tekenen. Ruimte reserveren dus.



Maar Amsterdam slaagt er al decennialang niet in om de groene ruimte te bevechten. De ontwikkelingen in IJburg, Houthavens en Amsterdam-Noord zijn exemplarisch voor de machteloosheid van Amsterdam tegenover de commerciële belangen van projectontwikkelaars. Amsterdam slaagt er niet in om haar bewoners een gezonde leefomgeving te bieden. De honger naar winst wint het van de leefbare woonruimte.



Het wordt hoog tijd dat voldoende sport- en speelruimte verankerd wordt in verplichtende regelgeving, zodat dit geborgd is, want het verleden heeft aangetoond dat vrijblijvendheid onze kinderen en stad niet hebben geholpen. Nu kan dit nog, voordat de bouw en ontwikkelingsplannen ten uitvoer worden gebracht. In andere gebieden is het daarvoor inmiddels te laat.



Kom op GroenLinks. Neem de teugels van de inrichting van de stad in handen, want nu regeert het geld. Projectontwikkelaars zijn niet geïnteresseerd in bewegen. Zij maken de stad niet groen, maar grijs. En ongezond.