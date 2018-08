'Borstelwagen naar binnen, vrachtautootje naar buiten'

Terwijl de reinigingsdienst ­probeert de overvolle, vuile binnenstad schoon te houden lijkt het ook in de buurten en wijken eromheen niet spic en span. Een belangrijke vervuilingsbron zijn de ondergrondse containerplekken. Handig en comfortabel, om altijd je afval, glas en papier te kunnen wegbrengen, maar grote stukken passen er helaas niet in. Daarvoor rijdt een keer per week een vrachtwagen door alle ­straten.



Het begint met een stuk hout, een matras of een grote doos die naast de container wordt gegooid, het eindigt in een berg met afval. Een rondje door Oost levert al snel een album vol beelden op. Vuil trekt vuil aan. We gooien steeds meer weg, we bestellen online, waarna al die dozen klein geknipt moeten worden. Is er een ­oplossing?



Beboeten, meer toezicht, het kost veel personeel, als het al helpt. Terwijl vervuiling in de stad een grote ergernis is, lijkt een makkelijke oplossing niet in zicht. In de straat voor mijn deur rijdt elke dag een borstelwagentje de weg en het fietspad te schonen. Er ligt nooit een kruimel, het afval is allang naar elders gewaaid.



Misschien moeten ze bij de reinigingsdienst een paar prioriteiten verleggen, de borstelwagen binnenlaten en een vrachtautootje met een grote laadbak naar buiten sturen. Om elke dag langs alle containerplekken te rijden.



Egbert Schuttert, Amsterdam