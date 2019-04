'Boreaal' trok meer aandacht dan de doden in Utrecht

Het kan aan mij liggen, maar ik merk dat er heel weinig aandacht is voor die aanslag in Utrecht.



Dat was een terroristische aanslag.



Er vielen vier doden.



Nog steeds liggen er gewonden in het ziekenhuis.



Bij FC Utrecht was er een magistraal eerbetoon, maar een tendens die ik al merkte bij de terroristische aanslag op het Centraal Station in Amsterdam, zet zich nu door: we worden moe en suf van de terroristische aanslagen. Het boeit ons minder en minder. Terroristische aanslagen ­waren clusterbommen, tegenwoordig zijn het verkeers­ongelukken.



Tram botst op auto.