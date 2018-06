'Borden en handhavers tegen grachtenoverlast'

In het kader van de nieuwe campagne tegen hufterigheid stel ik voor de overlast op de Amsterdamse wateren eindelijk eens aan te pakken.



Duizenden klachten zijn hierover al geuit, maar er gebeurt al jaren helemaal niets. Zingende, lallende, schreeuwende aso's in boten, vaak met luid versterkte muziek erbij, ­varen elke beetje warme avond af en aan over de grachten, soms nog om 1 uur 's nachts.



Hoe denkt u dat een woonbootbewoner dit ervaart? En alle mensen in de huizen? Ik zeg: op elke brug een groot bord: Keep quiet, people are ­living here! En op kruispunten van grachten een handhaver in een boot, die fikse bekeuringen uitdeelt.



Die handhaver verdient zichzelf met gemak terug. Niet nog een zomer over vergaderen, gewoon doen. Nu.



Sander Smit, Amsterdam