'Bomenkap in stad, maar terugplanten ho maar'

Er worden jaarlijks in Amsterdam veel bomen gekapt. Omdat ze plaats moeten maken voor woningbouw of omdat ze ziek zijn.



Door verkeerde toepassing van de regelgeving en gebrekkig toezicht op het kappen, dreigt Amsterdam zijn groene karakter te verliezen. In 2016 bleken in Noord alleen al 7900 bomen 'vermist te zijn': van de bomen waar in vijf jaar een kapvergunning was aangevraagd, was onbekend of ze ook echt gekapt en vervangen waren.



Zelfs van de door het stadsdeel gekapte bomen ontbrak die informatie. Verantwoordelijk bestuurder Saskia Groenewoud (D66) moest erkennen dat er onvoldoende toezicht was geweest.



Ze nam maatregelen om herhaling te voorkomen. De kans is groot dat hetzelfde probleem ook in andere stadsdelen speelt aangezien het kappen en het toezicht daarop stedelijk is georganiseerd.