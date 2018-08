'Blote jurk mag, nikab is een probleem'

Dat is ook de bedoeling. Uit de toelichting op de wet blijkt duidelijk dat het verbod een reactie is op discussies over islamitische gezichtssluiers in de publieke ruimte.



De wet bouwt voort op eerdere voorstellen om het dragen van een boerka in het openbaar te verbieden, omdat een boerka de emancipatie en integratie van vrouwen in de Nederlandse samenleving zou belemmeren.



Getatoeëerde schedel

Omdat gesluierde vrouwen al in tal van situaties wettelijk verplicht waren om zich te identificeren, zoals bij de security op Schiphol of op het gemeentehuis bij het ophalen van een identiteitsbewijs, rijst de vraag naar het nut van het boerkaverbod.



Het argument van de regering is dat 'gezichtsbedekkende kleding de onderlinge communicatie ernstig kan belemmeren'. De oplossing voor dit probleem is gezocht in het verbieden van dergelijke kleding.



Maar de oorzaak voor het communicatie­probleem ligt niet bij de boerkadraagster, maar bij de mensen die de boerka akelig vinden. De boerka is voor hen een obstakel om een boerkadraagster te benaderen, maar het maakt de boerkadraagster zelf niet monddood.



Dat iemand gesluierd over straat gaat, betekent immers niet dat je zo'n persoon niet kunt aanspreken. Of zoals Karima Rahmani van de werkgroep Blijf Van Mijn Niqaab Af opmerkte: "Als we eenmaal goedemorgen tegen elkaar hebben gezegd, denkt men: goh, het kan praten."