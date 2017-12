'Blijkbaar was ik niet stuk genoeg om dood te gaan'

De kerstman speelt de trekzak terwijl een plens chocolademelk over de rand van het bekertje van mijn jongste walst. "Ho ho ho," roept de verkoper bij het marktkraampje, want de humor ligt bij ons in de straat op straat.



Met een huppelpasje staat ze voor me. Ze beweegt haar mond, eerst geluidloos, knijpt haar ogen samen om tekst naar buiten te persen. Plots lukt het in één keer. "Ik heb een kerstkaart voor je. Komen jullie even mee naar mijn huis?"



Ik had haar niet herkend toen ik haar tegenkwam afgelopen zomer. Niet vanwege de enorme jaap in haar schedel, maar gewoon doordat de plek niet klopte. De buurvrouw hoorde in het café aan de overkant bij een glaasje witte wijn. Of in haar atelier, even verderop. Of scharrelend met haar teckel Sam, het broertje van Moos die weer van een andere buurtbewoner is. Niet op de neurologische afdeling van de VU.



Ze stond midden in de hal en keek me verbaasd aan. Een vogelkopje met wit sprietjeshaar dat als gras opsprong naast de krammen die de chirurg had aangebracht. Ze opende voorzichtig haar snavel, happend naar de juiste woorden die tussen ons in zweefden door de naar ether stinkende ziekenhuisgang. "Ik." Niet onderbreken, dacht ik braaf. "Ken." Niet aanvullen of opjagen. "Jou." Ik had op zich geen haast. "Café," wist ze nog net uit te stoten.



Toen zag ik het. Dit was de kunstenares uit onze straat die af en toe van die vrolijke vernissages organiseerde. "Wat doe jij nou hier?" riep ik. Na haar antwoord was ik degene die naar tekst stond te happen.



Van de trap gevallen. Daardoor een bloeding in de hersenen. Het taalcentrum aangetast. "Maar." "Komt." "Goed."