'Blijf niet wachten tot een groot ongeval op het IJ'

De GVB-ponten zetten per etmaal circa 50.000 (vijftigduizend) mensen over het IJ. Daarvan vervoert het Buiksloterwegveer meer dan helft per etmaal.



Het GVB keurt nu eigen vlees bij zijn onderzoek naar oorzaak of oorzaken van diverse recente gevaarlijke aanvaringen van zijn eigen ponten met de kade.



Gezien onder meer het bijzonder hoge en jaarlijks toenemende aantal passagiers dat elk etmaal van GVB-ponten gebruikmaakt, zullen b. en w. van Amsterdam nu met spoed aan de volledig onafhankelijke Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV), sector Binnenvaart, moeten vragen om een breed onderzoek in te stellen naar onder meer de GVB-pontverbindingen, ponten, voortstuwingsinstallaties, besturingssystemen, pontbemanningen, technische dienst GVB-ponten en huidige algehele scheepvaartsituatie op het te smal geworden IJ en Noordzeekanaal.



Dit vooral met betrekking tot veiligheid voor scheepvaart en tienduizenden mensen die zich op GVB-ponten en oevers en in gebouwen op oevers bevinden. OVV is in Nederland de daarvoor bij wet aangewezen instantie.



Blijf niet wachten met onderzoek door de OVV tot een groot scheepvaartongeval op het IJ plaatsvindt!



Gevaarlijke ladingen

Op het IJ en Noordzeekanaal varen dag en nacht onder meer de steeds grotere binnenvaarttankers die op jaarbasis miljoenen tonnen gevaarlijke lading (onder andere benzine, ­kerosine, lpg) vervoeren naar het Europese achterland.