'Biomassacentrales zijn niet schoner'

De subsidie moet gaan naar energie uit wind, zon of waterkracht, die draagt wél bij aan CO2-reductie

Pr-machine

Biomassa klinkt duurzaam, maar houtverbranding geeft veel meer uitstoot dan het verbranden van aardgas. Toch tellen de houtkorrels mee als hernieuwbare energie, omdat de bomen die daarvoor worden gekapt vanzelf weer aangroeien. Steeds meer wetenschappers waarschuwen dat het tientallen jaren duurt voordat nieuwe bomen de CO2 uit de lucht halen die vrijkomt in zo'n biomassacentrale. En waar komt het hout vandaan? Hoe voorkomen we ontbossing? Nuon schept geen duidelijkheid.

Bovendien komen bij verbranding van biomassa luchtverontreinigende stoffen vrij. Het kabinet wil aan de andere kant van de stad de kolencentrale Hemweg sluiten, omdat steenkool vervuilt vanwege fijnstof en roet. Het RIVM berekende dat verbranding van biomassa meer fijnstof geeft dan die van steenkool.



Intussen proberen burgers uit Diemen en Amsterdam de feiten boven tafel te krijgen over de herkomst van het hout en de negatieve ef­fecten op de luchtkwaliteit. Ze worden geconfronteerd met de pr-machine van Nuon/Vattenfall, die de burger wil doen geloven dat de biomassacentrale er gewoon komt en dat de verontreiniging meevalt. Een coalitie van bezorgde burgers, politici, wetenschappers en duurzaamheidsorganisaties organiseert daarom vrijdag 29 maart een avond met de titel 'Biomassacentrale, hoezo?! Het echte gesprek'.



De stadsdeelcommissie heeft het stadsdeelbestuur opgeroepen de door Nuon gepubliceerde rapporten opnieuw te bekijken en kritisch te vergelijken met bestaande rapporten over biomassacentrales elders in het land. Zo wordt ook in Nijmegen, Pijnacker en Waddinxveen door bewoners met wisselend succes gestreden tegen verbranding van biomassa.



De overheidssubsidie waarop Nuon aast, is niet alleen bedoeld voor biomassa-installaties, maar ook voor wind-, zonne- en waterkrachtenergie. Het zou slim zijn als minister Wiebes daar al zijn geld op zou inzetten, want dat is écht schone energie. Biomassacentrales zijn niet klimaatvriendelijk. Een goedkoop Klimaatakkoord is duurkoop voor het klimaat.



