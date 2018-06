'Biobrandstof is de zoveelste marketingtruc van KLM'

De lobby van de luchtvaartsector is in volle gang. Nu het volk mort over omvang en geluid moet worden voorkomen dat vliegen als vies wordt gepositioneerd.



Drie weken geleden vertelde de KLM al in Het Parool dat zij sinds kort naar Växjö vliegt met een gedeelte (5 procent) biobrandstof en dat zij de 'verdere CO2-uitstoot' compenseert met herbebossing. De duurzaamste KLM-verbinding!



Maandag werd de blauwe circusvoorstelling nog eens overgedaan. We worden lekker gemaakt met het ei van Columbus: synthetische brandstof. Die kan de uitstoot van vliegtuigen met 80 procent verminderen en zou rond (of voorbij) 2050 een plaats kunnen krijgen in een CO2-neutraal energiesysteem.