'Binnenstad onleefbaar? Stemmingmakerij'

Koppen als 'Centrum onleefbaar' komen op mij over als stemmingmakerij.



Genuanceerder zou ik vinden: delen van het centrum zijn op bepaalde momenten bijna onleefbaar voor bewoners (tja, te lang voor een kop). Dit geldt vooral voor uitgaansgebieden en de bij toeristen ­bekende plekken.



Loop eens door De Negen Straatjes op een doordeweekse ochtend of namiddag in najaar of winter en het is 'ondoenlijk' voor vele (kleine) ondernemers... zo rustig is het er. Alleen in bepaalde periodes, op bepaalde momenten, lopen er veel toeristen en dagjesmensen. U denkt toch niet dat zij allemaal iets kopen daar? Nee, zij gaan inderdaad naar de zogeheten toeristenwinkels en -horeca, of komen van de Dam of andere pleinen.



Ik geloof de verhalen over overlast. Gelooft u nou ook maar de verhalen van winkeliers die zouden willen dat er meer mensen in hun winkels zouden komen.



Johanna de Jong, Amsterdam