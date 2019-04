'Binnen enkele jaren zijn er nog nauwelijks gemengde scholen'

Het multiculturele element wordt soms eerder als een last dan als een lust gezien

En het type ouders in de buurt verandert. Vijftien jaar geleden kozen hoger opgeleiden vaak bewust voor het multiculturele karakter van de wijk. Tegenwoordig komt men hier vaak wonen omdat de huizen in bijvoorbeeld Oud-Zuid te duur zijn. Het multiculturele element wordt dan soms eerder als een last dan als een lust gezien.



Ik vermoed dat er binnen enkele jaren nog maar nauwelijks gemengde scholen zijn. Daarmee verdwijnen de enige plekken in de stad waar kinderen van verschillende afkomsten elkaar dagelijks tegenkomen. Met name kinderen met een migratie-achtergrond zijn hiervan de dupe. Waar kunnen zij nog vrienden worden met witte leeftijdsgenoten, via wie zij de taal en cultuur het beste leren kennen?



Veilige keuze

Ik vind het onverstandig als ouders de 'veilige keuze' maken, de vertrouwde bubbel van een witte of een zwarte school. Ze ontnemen hun kinderen de kans deel te zijn van de diversiteit, die onze stad zo mooi maakt. Het is alsof je op vakantie gaat naar een prachtig land, waar je alleen aan de witte stranden verblijft, terwijl je de mooie cultuur van het land links laat liggen.



Het is belangrijk dat de landelijke en lokale politiek kleur bekent, door de voordelen van de gemengde scholen voor de samenleving te erkennen. Deze scholen verdienen een "gemengde school-bonus," waarmee zij bijvoorbeeld kleinere klassen, vakleerkrachten en andere extra's kunnen blijven financieren.



Zie het als een beloning voor burgerschap, een maatstaf die minister Slob van Onderwijs vaker voor scholen noemt. Deze structurele middelen zullen scholen de impuls geven om gemengd te blijven. En ze zullen ouders het benodigde zetje geven om ook de gemengde school een kans te geven.