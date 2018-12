'Bijenkorf, zorg alsjeblieft goed voor je personeel'

Het gaat goed met de economie, er zit wel iets in voor ons, toch?

"Volgend jaar wordt alles nog duurder. De regering gaat de btw verhogen op de dagelijkse boodschappen. De energierekening en de zorgverzekering worden weer duurder. Ik weet het even niet meer. Dus dan maar minder naar de kapper en nog beter opletten bij de super."



"We werken in de mooiste winkel van Nederland en ik heb het echt naar mijn zin. Maar ik vind wel dat we meer moeten verdienen."



"We werken ook al lang niet meer van 9.00 tot 18.00 uur, maar moeten zeven dagen per week inzetbaar zijn van 7.00 tot 22.30 uur. Twee koopavonden in de week en na de avond de volgende dag weer vroeg beginnen. Ik vind het een zigzagrooster, en dat is elke week weer anders. Soms zie ik mijn kind helemaal niet."



"Maar ja, het gaat goed met de Bijenkorf en met de economie. Zelfs premier Rutte roept op de lonen te verhogen. Dan zal er wel iets inzitten voor ons, toch?"



Dan zit de lunchtijd er weer op en ik geef mijn collega nog wel een knuffel, waarop ze zegt: "Ik voel me soms zo moe en uitgeknepen, bedankt dat je even naar me luisterende."



Voordat we de vloer op gaan, moeten we even in de spiegel kijken: zit alles goed? Ja, en dan weer met een glimlach aan de arbeid.



Namens BeeUnited, Sarah Vrij-Peerdeman, Bonnie Rietveld, Wilma van Aken, Caroline ten Thij, Marcello Ara, Tineke Hofstede, Janette Webbers, Marita van Schaik, José van Weert.