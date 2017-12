'Bij het eren van Johan Cruijff is geld geen onderwerp'

Voor een ambassadeur met deze merkbekendheid zou de gemiddelde CEO van een beursgenoteerd bedrijf zijn eigen kinderen verkopen.

Ooit belandde ik in het vlekje Carlos Pellegrini, midden in het moerasgebied Esteros del Ibera in het Noordoosten van Argentinië. Dit gehucht was alleen te bereiken met een bus, die wekelijks vanuit de bewoonde wereld urenlang reed over een onverharde weg, waarbij het krijgen van een lekke band eerder regel dan uitzondering was.



En wat waren de eerste woorden van de eigenaar van het hotelletje toen ik vertelde dat ik uit Nederland kwam? "Ah, el país de Johan Cruijff," waarbij de naam van onze landgenoot aandoenlijk als Gojan Kroe-ief werd uitgesproken. Voor een ambassadeur met deze merkbekendheid zou de gemiddelde CEO van een beursgenoteerd bedrijf zijn eigen kinderen verkopen.



Maar wat doen onze dignitarissen? Zij vergaderen zich tureluurs. Ze draaien elke eurocent tig keer om. Ze zien beren op de weg, die alleen in hun verwrongen brein zichtbaar zijn. Het wordt hoog tijd dat ze een handje geholpen worden. Daarom kunnen ze in deze tijd van goede voornemens het volgende ter harte nemen.



Bij het eren van de grootste Nederlandse voetballer is geld geen onderwerp. Als de eer van vernoeming niet uit het hart kan, maar via de portemonnee geregeld moet worden, is het hele eerbetoon schone schijn, een schijnbeweging voor de bühne.



Gelukkig laat de volksmond zich niet snoeren. Ik ga zondag 21 januari 2018 naar Ajax-Feijenoord in het Johan Cruijff Stadion.



Peter den Ouden, Amsterdam