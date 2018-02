'Bezwaren tegen fusie AMC en VUmc zijn onzin'

Nederland doet het heel goed in de zorg. Op veel plaatsen doen we het echter nog niet goed genoeg. Het maakt bij complexe ziekten als kanker namelijk verschil waar je wordt gediagnosticeerd en behandeld en waar de nazorg plaatsvindt. Dat weten we al lang en er zijn ook cijfers die dit onderbouwen.



Zo is bekend dat je voor slokdarm- en maagkanker in Nederland minder goed af bent dan in sommige andere landen doordat we in Nederland de kankerzorg voor slokdarm- en maagkanker niet voldoende hebben geconcentreerd.



Ik geef een voorbeeld, maar er zijn er tientallen: in Denemarken vond tot 2003 de maagkankerchirurgie plaats in 37 ziekenhuizen. De sterfte kort na de operatie was er 8,2 procent. In de periode daarna werd de zorg gecentraliseerd in vijf ziekenhuizen, waarna de sterfte daalde naar 2,4 procent. Hier is in 2010 over gepubliceerd in het European journal of surgical oncology.



Resultaten

De meest complexe ziekte die er is, kanker, behandelen we in alle ziekenhuizen in Nederland. Dan is het niet verwonderlijk dat de resultaten verschillen per ziekenhuis.



Onlangs sprak de Tweede Kamer over de fusie tussen het AMC en het VUmc en er werd stevig van mening verschild. Nu is dat een goede zaak, maar enkele argumenten zijn dubieus.



'Too big to fail' is zo'n argument. Het UMC Groningen en het Erasmus MC in Rotterdam blijven na de voorgenomen fusie tussen AMC en VUmc nog steeds groter en zij functioneren uitstekend.