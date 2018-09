'Bezorgde burger wordt Big Brother'

Karlijn Roex Socioloog, verdedigt volgende maand haar proefschrift over werkloosheid en zelfmoord­cijfers. © Jamell Elfe

Zelfs als de bezochte individuen uiteindelijk niet blijken te voldoen aan de criteria voor gedwongen zorg, verandert er iets wezenlijks in hun positie in de maatschappij. Zij zijn zich bewust van de mogelijk permanente argwanende staar van de Bezorgde Burger.



Die blik is een gevolg van de oproep de code van normaal gedrag te bewaken en die code wordt een stem in het hoofd van de 'slordige' buurvrouw: 'ik moet me normaal gedragen, want anders...'. Dat soort mensen bevindt zich straks in een koepelgevangenis waarin zij zich nergens kunnen verschuilen.



De Franse filosoof Michel Foucault had het als volgt kunnen formuleren: geplaatst in een cel ten overstaan van de centrale toren van de bewaker wiens ogen in potentie altijd op hen gericht kunnen zijn, maar men weet het nooit zeker.



In hun poging meer vat te krijgen op de moeilijkst te sturen burgers parasiteren de landelijke autoriteiten eigenlijk op de saamhorigheid van de samenleving waarvan die burgers ook deel uitmaken.



De normaal functionerende burger wordt een gratis bewaker die een oogje in het zeil houdt, iemand die de samenleving voorspelbaar en regeerbaar helpt houden. Wie niet meedoet, is een kil persoon!



Autonomie respecteren

Wat moeten we doen om dit te voorkomen? ­Mogen we dan geen oog hebben voor elkaar? Natuurlijk wel! Maar laten we dan vieren dat mensen hun eigen morele en praktische overwegingen maken en daar naar leven, zonder dat de autoriteiten hierover hoeven te worden verwittigd.