'Bezet, blokkeer, dit beleid pik ik niet meer!'

Als dit zo doorgaat, raakt de samenleving haar vermogen tot kritisch nadenken kwijt

Uitgeknepen

Ondertussen blijkt dat aan de bezuinigingsdwang geen einde is gekomen. Net als de rest van de publieke sector wordt het hoger onderwijs nog steeds als een citroen uitgeknepen. Met steeds minder geld moet steeds meer gedaan worden. Dat leidt onherroepelijk tot een uitholling van de kwaliteit van onderwijs. Het vakkenaanbod van opleidingen verschraalt: minors en keuzevakken worden geschrapt.



Docenten gaan gebukt onder de onzinnige last van administratieve taakjes en hebben steeds minder tijd voor kwalitatief onderwijs en onderzoek. Studenten worden zo snel mogelijk door hun studies heen gejaagd en verliezen de mogelijkheid zich te specialiseren.



Het hoger onderwijs wordt wederom, net als de gehele publieke sector, onderworpen aan het neoliberale dogma: wat niet zijn onmiddellijke economische nut kan bewijzen, verliest zijn bestaansrecht en wordt wegbezuinigd. Wat daardoor vergeten wordt, is dat onderwijs geen 'investering in jezelf' is, maar een investering in de samenleving als geheel.



Kruimels

Ook de huidige minister, van de zelfverklaarde 'onderwijspartij' D66, lijkt dit vooralsnog niet in te willen zien. Liever doet het kabinet 1,4 miljard euro aan buitenlandse beleggers cadeau door de dividendbelasting af te schaffen, dan te investeren in een rechtvaardige samenleving. Tegelijkertijd moet men in het onderwijs maar hopen op de kruimels die het kabinet overhoudt.



Als dit zo doorgaat, als de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen nog verder worden ondermijnd, raakt de samenleving haar vermogen tot kritisch nadenken kwijt. Het hoger onderwijs degenereert tot een diplomafabriek die geen kritische, creatieve denkers en onderzoekers meer voortbrengt.



Een samenleving die dat toestaat is er één die zichzelf en de macht niet meer durft te bevragen, een samenleving zonder geest. Dit tij moet worden gekeerd, voor het te laat is.



Herrezen

Daarom is de protestbeweging Humanities Rally uit de as herrezen. Dinsdagavond laten wij het openingsschot horen van een nieuwe ronde protestacties, door een Night of Protest te organiseren, waar we studenten en docenten informeren en volgende acties voorbereiden.



Humanities Rally staat voor vrij en emancipatoir onderwijs, protesteert al jaren tegen de bezuinigingen op de geesteswetenschappen en verzet zich tegen het rendementsdenken dat de kwaliteit van onderwijs bedreigt.



Humanities Rally strijdt voor onderwijs dat studenten en docenten niet afrekent op kwantitatieve output, maar hen de mogelijkheid biedt zich naar eigen inzicht intellectueel te ontwikkelen. Humanities Rally is ervan overtuigd dat het opleiden van kritische, autonome geesten de samenleving als geheel ten goede komt.



De geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen zijn onmisbaar voor een samenleving die wenst zichzelf te kunnen begrijpen. Zonder deze opleidingen verliest de samenleving haar geheugen en haar verbeelding.



Onder de dreiging van nieuwe bezuinigingen is protest daarom noodzakelijk: we kunnen dit destructieve beleid niet op zijn beloop laten. Daarom klinkt onze leus morgenavond opnieuw: bezet, blokkeer, dit beleid pik ik niet meer!



Namens Humanities Rally: Sebald van der Waal, Arthur Berkhout, Jarmo Berkhout en Billie Nuchelmans



Night of Protest, dinsdag 22 mei, 19.00 uur, Oudemanhuispoort



