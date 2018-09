'Bewoners van het centrum zijn machteloos'

Schoffering

Als het op een internetforum was geplaatst dan had het opiniestuk van Pieter Lagerwaard in deze krant donderdag af kunnen worden gedaan als trollengedrag. We moeten de overlast en drukte maar als charmant en/of grappig beschouwen. De groei van het toerisme wordt door wethouder Udo Kock beschouwd als een natuurwet en Lagerwaard doet hetzelfde met gemeentelijk beleid.



Als politicoloog weet hij neem ik aan dat beleid kan worden herzien of bijgesteld door ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Buiten het centrum is nauwelijks toerisme, aldus Lagerwaard. Een waterbedeffect kent hij kennelijk niet.



Ik ben benieuwd of hij zelf dagelijks schreeuwende gidsgroepen onder zijn raam heeft, door beschonken schreeuwgroepen uit zijn slaap wordt gehouden, continu wietluchten inhaleert en last heeft van kadepick­nickers met bluetoothspeakers.



Een ander geluid of zienswijze is natuurlijk prima, maar hou je aan de feiten en doe de problematiek niet af als een potentieel interessante antropologische excursie. Daarmee schoffeer je echt hen die dagelijks hun leefbaarheid aangetast zien.



Arjan Welles, Amsterdam