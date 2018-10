'Bewoners stemden voor klinkers, maar gemeente kiest asfalt'

Ik kreeg als bewoner van de Weesperzijdebuurt een brief in de bus met informatie over het definitief ontwerp over de herinrichting van de Weesperzijde - behalve dat ik die informatie op internet moest zoeken.



Ik was benieuwd naar het resultaat van het enige pietepeuterige 'stukje inspraak' dat ons als bewoners werd gegund bij het al jaren slepende voornemen tot herinrichting.



Dat was de vraag of wij de voorkeur geven aan asfalt boven klinkers als wegdek. Het dagelijks bestuur laat weten een lichte voorkeur voor asfalt te hebben.



Toch beantwoordden 245 bewoners de vraag. 145 blijken voor klinkers. 86 voor asfalt. De rest kon het niet schelen.



Een ruime meerderheid voor klinkers zou ik denken: 62,7 ­procent. Dus, lees ik in de brief, alles in overweging nemend blijft het dagelijks bestuur 'bij haar voorkeur voor asfalt'. En dat wordt het dan ook.



Tja.



Theo Uittenbogaard, Amsterdam