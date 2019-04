'Bewoners snakken naar stilte en groen, niet naar nog een festival'

Waar ze het ook niet over hebben, is dat de natuur wordt platgetrapt door pumps en designsneakers tijdens een festival in Het Twiske. In Tuindorp Nieuwendam en Schellingwoude, waar deze ondernemers een festival wilden organiseren, genieten bewoners en bezoekers van ijsvogels en ­uilen, en ruimen ze samen plastic en andere troep van recreërende bezoekers op. Daar zijn ze minder enthousiast over de komst van een 'duurzaam' festival, getuige de al ruim duizend keer ondertekende petitie.



Festivalmoe

Misschien moeten de festivalorganisatoren zich afvragen waarom de stad festivalmoe is. Een authentiek cultureel initiatief zoals bijvoorbeeld dat van krakers van de Augustinuskerk in Noord is wel omarmd door diezelfde buurtbewoners. Het buurtdiner in de gekraakte kerk zit elke keer stampvol en 500 buurtbewoners tekenden de petitie voor het blijven van deze krakers.



Wat bij de festivalondernemers juist ontbreekt, is daadwerkelijk innovatief en duurzaam denken. Luister eens echt naar stadgenoten en durf samen creatieve oplossingen te verzinnen nu de ruimte knelt. Of valt daar te weinig geld aan te verdienen?



Karel Beckman en Floor Hallema, Amsterdam