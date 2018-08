'Betrek hangjongeren in het zoeken naar oplossingen'

Uit deze aanpak blijkt dat het onderzoek zich niet alleen richtte op de groep die al bewezen grensoverschrijdend gedrag had vertoond, maar op een veel grotere 'risicogroep'.



Jongeren werden op basis van hun sociale omgeving en hun woonwijk 'stiekem' in de gaten gehouden en er werd ongevraagd persoonlijke informatie over hen verzameld en doorgespeeld.



Stiekeme projecten

Ik heb in 2010 en 2011 onderzoek gedaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland en constateerde toen al dat jongeren die tot de risicogroep worden gerekend, het gevoel hebben dat ze onder een kaasstolp leven waarin ze voortdurend in de gaten worden gehouden.



Als reactie hierop proberen ze de surveillance en repressieve aanpak die op hen gericht is te saboteren of te ontwijken, wat niet leidt tot een afname van overlastgevend gedrag.



Het is niet de eerste keer dat een project gericht op risicojongeren heimelijk en over de hoofden van de beoogde doelgroep heen tot stand is gekomen.



Zo had de 'grijze campagne' tegen radicalisering van burgemeester Eberhard van der Laan de intentie jongeren te beïnvloeden met geregisseerde vlogs, die als 'echt' zouden worden gepresenteerd.



Grijze campagne

Berichten over dit soort stiekeme projecten kunnen er zomaar toe leiden dat jongeren nog minder bereidwillig zijn informatie te delen met de autoriteiten.



Juist als we uitwassen zoals radicalisering of georganiseerde misdaad willen tegengaan, is dat een zorgelijke ontwikkeling.



Voor een effectieve aanpak van risicojongeren moeten we niet óver deze jongeren praten, maar mét ze in gesprek gaan, waarbij een gedegen inzicht in hun eigen leefwereld als vertrekpunt wordt genomen.



Hiervoor is onderzoek nodig, maar niet het soort van 'stiekem' onderzoek zoals dat nu aan het licht is gekomen.



Vertrouwen

Netwerkanalyses en kwantitatieve dataverzameling zouden vaker samen moeten gaan met grondig, kwalitatief onderzoek, waarbij jongeren niet alleen van een afstandje geobserveerd worden, maar uit vrije wil ook een inkijkje geven in hun belevingswereld.