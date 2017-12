'Betere zorg? Concurreer dan eens op kwaliteit'

Zorgverzekeraars wijzen doelgroep niet op excellente status VUmc bij ivf-behandelingen

Een ander voorbeeld van thans afwezige kwaliteitsconcurrentie: mensen met de ziekte van Parkinson zijn beter en goedkoper af als zij zich aansluiten bij het Nijmeegse Parkinsonnet, zo leert een recente publicatie in een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift.



Openbare visitaties

Dit zorg­aanbod werkt met gespecialiseerde fysiotherapeuten in den lande, met extra scholing en training in onder meer valpreventie. De patiënten lopen minder botbreuken en ander letsel op dan vergelijkbare patiënten. De bespaarde ziekenhuiskosten: 560 euro per patiënt per jaar.



Afschaffing van de prijsconcurrentie houdt in dat de polispremie van alle zorgverzekeraars uniform wordt, evenals uurtarieven van wijkverpleegkundigen en de DBC-prijzen. Genoemde partijen kunnen dan alleen nog maar kosten besparen met een aantrekkelijk zorgaanbod.



Huisartsen zijn 30 tot 40 procent van hun tijd kwijt met het registreren van al hun activiteiten. Cardiologen en fysiotherapeuten besteden menige doordeweekse avond een aantal uren aan het bijhouden van hun registraties. Die zijn nodig, omdat daardoor vergelijking van zorg­aanbieders mogelijk wordt. De lager scorende professionals kunnen zich dan optrekken aan de betere. Dat is de theorie.



Deze weg naar kwaliteitsverbetering is evenwel duur en vraagt veel registratie-uren. Ik pleit er daarom voor die registraties te vervangen door openbare visitaties. Een groep experts bezoekt hen dan een of meer dagen en stelt indringende vragen over de kwaliteit van zorg. Ik droom van een gezondheidszorg waarin registratie van kwaliteit van zorg alleen plaatsvindt voor specifieke onderzoeken.



Lerende organisatie

Vrijwel alle zorgprofessionals zijn verplicht om jaarlijks veertig uur aan nascholing te besteden. Die staat vaak los van hun dagelijkse praktijk: een of meer experts houden dan tijdens een cursus voordrachten en beantwoorden vragen.