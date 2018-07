'Betaald parkeren invoeren, moet dat zo knullig?'

Met hoeveel mensen als ik is de gemeente bezig geweest? Hoeveel mankracht heeft dat wel niet gekost?

En dat terwijl we deze informatie net zo goed allemaal tegelijk van tevoren digitaal of per brief in de bus hadden kunnen krijgen.



Ik maakte direct 20 euro over, een bedrag dat ik met de ambtenaar overeen kwam als voorlopig zeker voldoende. Na vier dagen had ik nog steeds geen beloofde bevestiging en dus belde ik nog nog een keer, waarbij ik na lange wachttijd een ambtenaar van de Stopera aan de lijn kreeg die van niets wist en me zou doorverbinden.



Dat duurde even. Eindelijk het verlossende bericht? Nee, men had mijn 20 euro niet ontvangen. Nou dat weer, dat kon niet, want ik had de afschrijving voor me liggen.



Weer alle gegevens erbij gehaald en opgegeven en toen kwam het eruit. Ja, begin van de week was er een enorme storing bij de ING geweest, waardoor er geen overschrijvingen binnengekomen waren. Maar mijn vergunning was wel alvast geactiveerd.



Waar ik nu zo benieuwd naar ben: hoe kon dit zo in de soep lopen?



En vooral: hoe zit het met de communicatie met de burger? Met hoeveel mensen als ik is de gemeente bezig geweest? Hoeveel mankracht heeft dat wel niet gekost? Is een verklaring te veel gevraagd?



En nu maar kijken wat er gebeurt bij het eerste bezoek dat met de auto komt.



Netty van Lookeren Campagne, Amsterdam