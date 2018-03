'Betaalbaar wonen staat er juist beter voor dan voorheen'

Extra instrument voor categorie waar de gemeente eerder helemaal niets over te zeggen had

Voor de bouw van middeldure woningen moeten we vanwege rijks­regels naar marktpartijen kijken. We spreken wel af dat deze woningen minstens 25 jaar aan middeninkomens worden verhuurd. Dat was vroeger 15 jaar en dat leidde soms tot problemen. We onderzoeken nu of we deze termijn nog verder kunnen verlengen.



Doelgroepenverordening

Soms kan de gemeente niet bepalen wie er bouwt. Ook dan willen we woningen die lang betaalbaar blijven. Daar is nu een nieuw instrument voor: de Doelgroepenverordening. Daarmee krijgen middeldure huurwoningen een gemaximeerde huur voor minimaal 25 jaar, en sociale huur voor minimaal 15 jaar. We onderzoeken of we die termijn kunnen verlengen.



Ik begrijp de zorgen van Grotendorst, want ook het stadsbestuur wil niet dat nieuwbouwwijken binnen twee decennia veranderen in wijken voor de rijken. In Amsterdam moet iedereen, ongeacht het inkomen, betaalbaar kunnen wonen.



Door de Doelgroepenverordening is er dus niet minder maar juist meer mogelijk en vergroten we de kansen voor sociale en middeldure huurders bij nieuwbouw. Daar ben ik trots op. Het is goed nieuws voor huurders. Nu en in de toekomst.



Laurens Ivens, wethouder Bouwen en Wonen