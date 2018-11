'Betaal serieuze handhaving uit opbrengst van toerisme'

Hoe moeilijk zou het dan zijn om een substantieel deel van inkomsten van toerisme te bestemmen voor serieuze handhaving?

Een voormalig medewerker van Handhaving en Toezicht vertelde mij in die tijd dat hij en zijn collega's van hogerhand zelfs opdracht hadden gekregen om de klachten van bewoners uit deze buurt te ontkennen of desnoods de indruk te wekken dat ze waren verholpen.



De eindconclusie van mijn onderzoek was dan ook dat er in de Bellamybuurt van handhaving feitelijk geen sprake is en dat het de autoriteiten allemaal boven het hoofd was gegroeid.



Helaas is dit geen geïsoleerd ­geval. Dergelijke ervaringen hoor ik ook uit andere buurten. De drukte en overlast in Amsterdam zijn een monster van Frankenstein gebleken en blijkbaar niet meer te temmen, al helemaal niet met de beperkte hoeveelheid handhavers in de stad.



Evengoed zijn er nog steeds mensen die de toegenomen toeristendrukte een zegen vinden, omdat het zo goed zou zijn voor de economie van de stad. Hoe moeilijk zou het dan zijn om een substantieel deel van deze inkomsten te bestemmen voor serieuze handhaving?



En dan niet ­alleen op de zogenaamde hot­spots, maar ook in al die buurten die door het huidige spreidingsbeleid steeds meer te maken hebben met ernstige vormen van overlast.



Misschien valt het monster dan toch nog een klein beetje te temmen.



Bart Nooij, Amsterdam