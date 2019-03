'Beste Picnic, uw werknemers betalen de prijs'

© Tammy van Nerum Carolien de Heer

Gemeenteraadslid voor de PvdA Amsterdam

En dat ook nog in een duurzaam elektrisch wagentje. Wat wil je nog meer? De prijs lag niet significant hoger dan wanneer ik de boodschappen zelf in de supermarkt zou hebben ­gehaald, en het scheelde veel gedoe.



Beste Picnic, als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo. Dus ik ging me afvragen: terwijl een offline supermarkt producten in principe alleen in de schappen legt, zoeken uw medewerkers ze voor je bij elkaar, pakken ze in en leveren ze thuis bij je af. Hoe krijgt een bedrijf dat zoveel extra services verleent het voor elkaar om de prijs zo laag te houden en geen bezorgkosten te vragen? Waar gaat dat ten koste van? Van uw omzet? Van uw winst?



Tientallen miljoenen

Inmiddels is duidelijk hoe u de prijzen weet te drukken. Uw werknemers betalen de prijs. Zij ervaren in uw distributiecentra een hoge werkdruk en krijgen te weinig betaald, tot wel twee euro minder per uur. U weigert namelijk de ­supermarkt-cao na te leven, terwijl u wel degelijk een supermarkt bent.