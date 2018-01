'Beste Guido, strijd voor milieu is een constante in ons bestaan'

De overheid kan duwen en trekken, maar het is de samenleving die het zal moeten doen

Zoals je schrijft, kunnen politici een samenleving niet maken, maar wel in de goede richting duwen. Jij eet al geen vlees, lees ik. Net als ik, maar ik houd er niet van, dus dat is gemakkelijk. Ook heb je al een elektrische auto. Dat is een begin, tenminste, wanneer de elektriciteit fossielvrij is opgewekt.



Het is belangrijk dat iedereen een bijdrage ­levert. Industrieën zijn begonnen de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Nederlandse gemeenten maken plannen om onze huizen zonder aardgas te verwarmen.



Over vijf jaar komt waarschijnlijk bijna de helft van alle elektriciteit in Nederland uit duurzame bronnen. Alleen al in de eerste helft van 2017 hebben we in Nederland subsidie gegeven aan 4500 projecten voor duurzame energie en dit jaar is weer 12 miljard euro beschikbaar voor duurzame energieopwekking.



Grappenmakers

De energietransitie is op gang aan het komen. Het kabinet wil dit jaar een Klimaatakkoord sluiten met de industrie, de milieuorganisaties, de gemeenten, de energiewereld, de vervoerswereld, de landbouwsector en andere delen van de samenleving.



Wat jij vraagt, is voor mij de inzet van het akkoord: de economie koppelen aan het tegengaan van klimaatverandering.



Beste Guido, ik nodig je uit een keer met mij mee te gaan wanneer ik in het land de praktijk van de energietransitie bekijk. Dan zul je ervan versteld staan hoeveel ondernemers, buurtinitiatieven en coöperaties al bezig zijn met het omschakelen.



Want de overheid kan duwen en trekken, maar het is de samenleving - consumenten, ondernemers, reizigers - die het zal moeten doen. Daarbij hoort, zoals jij schrijft, dat we grappenmakers serieus nemen en lachen om de mensen in Den Haag.



In een vrij, democratisch en kritisch land als Nederland hoort veel te worden gelachen om het gezag. Dat heb ik ook altijd gedaan - en nog eigenlijk. Spot heeft waarde.



Lees de brief van Guido Weijers terug: 'Minister van bitcoins en bomen, grijp uw kans'