U was de enige echte meester van Amsterdam Meester Bart

Beste Eberhard,



u gaf les aan de stad Amsterdam. Bij u zaten er 820.000 mensen in uw klas. En soms slaagde u erin om tussen die vele mensen verbinding te leggen. Zoals dat mij in mijn klas soms lukt, maar met 25 kinderharten is dat over het algemeen te overzien.



Liefde boven haat en strijd boven opgeven. U gaf niet alleen vorm aan die woorden, u kleurde de letters ook in. Op onverwachte plekken en momenten liet u de mooiste vonken ontstaan.



Voor mijn leerlingen en mij heeft u nooit opgegeven. U was tot vandaag, en misschien wel juist vanaf vandaag, de enige echte meester van Amsterdam. Zoals een leerling eerder dit jaar opmerkte: "Onze burgemeester geeft les in het groot." Ik kan me daar volledig in vinden.



Morgen begin ik de schooldag met de woorden dat we goed voor onszelf zullen zorgen. Dat beloof ik.



Liefs van een zielsgelukkige meester,

Bart