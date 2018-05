'Beste collegeleden, zo kunnen jullie de stad groener maken'

Bewustwording dat afval waarde heeft, en als nieuwe grondstof kan dienen, is cruciaal. Daarnaast kan afval scheiden leuker en makkelijker worden gemaakt. Door bijvoorbeeld een plek in de buurt te creëren waar bewoners afval gescheiden kunnen inleveren én leren over wat ermee gebeurt.



3. Kansen liggen op het dak!

In Amsterdam is 12 vierkante kilometer plat dak dat grotendeels ongebruikt is. Dit is het grootste braakliggende terrein in de stad zonder duidelijke bestemming.



Gezien de beperkte ruimte is het duidelijk dat dit de sleutel is tot een toekomstbestendige stad. Daken maken het mogelijk energie op te wekken, water vast te houden en groen toe te voegen.



Het ontbreekt nog aan een duidelijke visie op hoe we de daken kunnen gebruiken. Ga samen met gebouweigenaren aan de slag met deze visie en zorg voor een stevige financiële prikkel om de transformatie naar een groen daklandschap te versnellen.



4. Energie

Toen de Groningse gasbel werd ontdekt, ging Nederland massaal aan het gas. Nu het duidelijk is dat gas de stad uit moet, is een vergelijkbare bevlogenheid nodig. Een start is gemaakt door minister Wiebes in Groningen, nu is Amsterdam aan de beurt. De eerste stap: aardgasloze wijken.